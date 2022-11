وزير الخارجية اليوناني: تركيا حاولت خلق وضع قانوني غير مسبوق من خلال توقيع اتفاقية مع ليبيا

ليبيا – قال وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس السبت إن تركيا حاولت خلق وضع قانوني غير مسبوق من خلال توقيع اتفاقية مع ليبيا بشأن مناطقها الاقتصادية.

الوزير اليوناني أشار في تصريح لمحطة التلفزيون الإيطالية “راي” وفقاً لما نقلته قناة “ليبيا بانوراما” إلى إن دعم إيطاليا لليونان مهم بشكل خاص لليونان لأن إيطاليا دولة مجاورة، وأيضًا لكون إيطاليا دولة كبيرة، فإن لها دورًا مهمًا للغاية في ليبيا وشمال إفريقيا، حسب وصفه.

ولفت إلى أن وزير خارجية إيطاليا الجديد أنطونيو تاياني يعطي الأمل في زيادة اهتمام إيطاليا بمشاكل البحر الأبيض المتوسط وشمال إفريقيا بغطاء أوروبي.

