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السائح: القانون الانتخابي هو المسؤول الأول على تأمين العملية الانتخابية

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن|رصد

أكد رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح أن القانون الانتخابي يعد المسؤول الأول على تأمين العملية الانتخابية.

وأضاف السائح في تصريحات صحفية، أن الانتخابات بحاجة إلى تأمين وتأجلت كي تكون ليبيا والمفوضية على استعداد لإجرائها، مؤكدًانحن حاليا في مرحلة تطوير الكفاءات والانتخابات تحتاج قانون عادل يقبل به الجميع“.

وأشار رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إلى أن سيكون لدى المفوضية قانون انتخابي عادل متوافقًا عليه من كل الأطراف لتسير العملية الانتخابية، مؤكدًا أنه أجرى اتصالات على مستوى رفيع للاطمئنان إلى تأمين الانتخابات.

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الوطن الليبية

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