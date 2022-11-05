القطراني: الحكومة الليبية ستتخذ إجراءات لفتح المنفذ الحدودي مع السودان

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

05 November, 2022

أكد علي القطراني نائب رئيس مجلس الوزراء بحكومة فتحي باشاغا خلال لقائه وفد الغرفة الاقتصادية الليبية السودانية المشتركة أن هناك إجراءات ستتخذها الحكومة الليبية مع حكومة السودان لفتح المنفذ الحدودي بالتنسيق مع القيادة العامة للقوات المسلحة لتوفير الجانب الأمني وتأمين حركة الأفراد والبضائع بين البلدين.

وأشار القطراني خلال اللقاء الذي عقد بمقر رئاسة الوزراء في مدينة بنغازي إلى وجود عراقيل تعترض تفعيل اللجنة الليبية السودانية المشتركة، مؤكدًا أن الحكومة الليبية ستعمل على تذليلها لتسهيل حركة المستثمرين، مضيفًا أنه تم اتخاذ الخطوات الأولى لإنشاء المنطقة الحرة الكفرة ـ السودان عبر تنفيذ الطريق الرابط بينهما، كما أكد

وحول ملف حظر استيراد المواشي أكد نائب رئيس الحكومة أن هذا الملف سيحال إلى وزير الزراعة للنظر فيه ومعالجته.

وأشار القطراني إلى أن السودان وليبيا تربطهما علاقات لها جذور تاريخية ، مؤكدًا على ضرورة فتح آفاق مشتركة بين البلدين الشقيقين ، ودعم التعاون الاقتصادي المشترك لما له من تأثير إيجابي على الشعبين ، وتحقيق المصالح المشتركة في ظل توافر الموارد الاقتصادية في البلدين .

وبحث اللقاء عددا من الملفات الاقتصادية، منها أهمية الموقع الجغرافي لليبيا وتوظيف واستثمار الموارد في البلدين، وتحريك تجارة العبور والصعوبات والعراقيل التي تواجهها وحركة الموانئ والملاحة الجوية، وإنعاش القطاع الخاص والاستثمار المشترك، كما ناقش الاجتماع ضرورة تفعيل واعتماد المنطقة الحرة الكفرة لأهميتها التي قد تنافس قطاع النفط وفتح المنفذ الحدودي بين البلدين بشكل رسمي لتسهيل حركة نقل الأفراد والبضائع، وإنشاء آبار مائية للاستفادة منها في المشاريع الزراعية.

وتطرق اللقاء إلى ضرورة تفعيل المشاريع الليبية المتعثرة في السودان، وملف حظر استيراد المواشي وأهمية الشراكات في قطاع الصناعة وفتح طريق الكفرة ـ دار فور .

من جانبه أكد وزير الموارد المائية محمد عبد الكريم دومة أن الأوضاع السياسية ألقت بظلالها على حركة الاستثمار المشترك مع دولة السودان والذي أثر سلبًا على ملف تنفيذ مشروع طريق الكفرة ـ دار فور، مضيفًا أن مشروع المنطقة الحرة تمت الموافقة عليه وجاري متابعته لإصدار قرار بذلك.

وشدد الوزير على أهمية دعم تجارة العبور بين البلدين، ولفت إلى أن الحكومة الليبية على استعداد لإنشاء آبار المياه في حالة تم توفر الأماكن وتحديدها .

وزير المواصلات عبد الحكيم محمد الغزيوي قال من جانبه إن الوزارة شكّلت لجان ومكاتب استشارية لدراسة مشروع طريق الكفرة ـ السودان ، لافتًا إلى أن الطريق الرابط بين بنغازي ـ الكفرة سيتم انجازه خلال الفترة المقبلة .

وشارك في اللقاء رئيس المنطقة الحرة الكفرة صالح الزوي، ورئيس الجالية السودانية بالمنطقة الشرقية، وعدد من أعضاء اللجنة الاقتصادية الليبية السودانية.