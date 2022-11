الدرقاش: تحالف تيار فبراير مع الدبيبة كان خيارًا موفقًا واجتهادًا صائبًا في محله

ليبيا – قال مروان الدرقاش الناشط الإسلامي الموالي للمفتي المعزول الصادق الغرياني بمدينة مصراتة إن الانقسام السياسي الذي عاناه تيار فبراير يراه كثيرون منهم أنه شر خاصةً بعد انشقاق باشاآغا وصوان والتحاقهما بمعسكر الرجمة، لكن في حقيقة الأمر أن هذا الانقسام هو في مصلحة “تيار فبراير” بامتياز.

الدرقاش أشار في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إلى أن المنشقون منبوذون دولياً وكانوا سبباً لدعم دول كالامارات وفرنسا لخليفة حفتر وانشقاقهم عن حكومة طرابلس وتحالفهم مع ما وصفه “عجوز الرجمة” جعل هذه الدول تراجع سياساتها في ليبيا وهو ما استغله الدبيبة بذكاء مما سيجعل موازين القوى تميل لصالحه بحسحب قوله.

واعتبر أن تحالف تيار فبراير مع الدبيبة كان خياراً موفقاً واجتهاداً صائباً في محله، مشيراً إلى أن الدبيبة كان هو المبادر إلى هذا التحالف عندما رفض كل الضغوطات المحلية والدولية لإعطاء حفتر ما يريد وهذا ما أكسبه تأييد وتعاطف الفبرايريين.

