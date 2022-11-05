الإمداد الطبي يستلم شحنة جديدة من لقاحات الأطفال

الوطن |متابعات

استلمت مخازن الحلقة الباردة بجهاز الإمداد الطبي، شحنة جديدة من لقاحات الأطفال، مساء الجمعة، وهي موردة من شركة Sanofi pasteur ، ضمت اللقاح السداسي لعمر شهرين، أربعة اشهر، ستة أشهر، واللقاح الخماسي للفئة المستهدفة من الاطفال العمر 18 شهرا.

واستلم الشحنة رئيس لجنة الفحص والاستلام الدكتور عبدالله مشمور، وأمين مخزن الحلقة الباردة الدكتور عبدالمنعم العوزي بالتنسيق مع مدير إدارة المخازن والتوزيع الدكتور خالد الميار.

وتأتي هذه الشحنة استكمالا للشحنات التي استلمتها المخازن مؤخرا، وستعمل على سد العجز في التطعيمات التي سجل بها نقصاً في المرافق الصحية.

وقام المختصون في المخازن فور استلام الشحنة بحفظها بعد قراءة المؤشرات الحرارية الخاصة بها، إلى حين توزيعها على فروع الجهاز وإدارات الخدمات الصحية بالمناطق بعد الحصول على الإفراج من مركز الرقابة على الأغذية والأدوية.