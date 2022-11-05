الغرياني: لدينا 3 مساجد محررة و158 مختطف و”الناس العامة تهز في روسها”

زعم الصادق الغرياني المفتي المعزول، أن هناك 158 مسجداً في طرابلس مختطف في مقابل 3 مساجد فقط محررة، داعيا حكومة الدبيبة إلى تحرير المساجد المختطفة

وقال “الغرياني”، في مقطع فيديو نشره عبر صفحته بفيسبوك، “كم إمام هو مش مع حفتر،وأنه جاءه مجموعة من منطقة معينة وأبلغوه بأن في منطقتهم 158 مسجد مختطف وهناك 3 مساجد فقط محررة يصلون فيها. حسب زعمه.

وأضاف “أدعو الحكومة أن تتقي الله وألا تسلم المساجد لأئمة تأتمر بأمر مخابرات خارجية وتترك الناس في مساجد مختطفة” متابعا “158 مسجد مختطفا في منطقة واحدة”، على حد وصفه.

ودعا المواطنين في الشوارع إلى التحرك ضد هذه المساجد، قائلا “الناس العامة لازم تتحرك بدلا من هز رؤوسهم ويقولوا يشكر في حفتر أو يسب فلان أو علان مندوروش فيه، لكن هذه مسؤولية الكل ومسؤول فيها”، حسب قوله.

كما دعا المصلين إلى منع الأئمة من صعود المساجد بقوله “على الناس العامة أن يمنعوا الإمام إذا انحرف عن رسالة المسجد” متابعا “أن هؤلاء الأئمة يسبون في الدين ويدعون التوحيد والسلفية” وفقاً لمزاعمه