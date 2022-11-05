الكيلاني تدعو من إسطنبول إلى عقد مؤتمر دولي نسوي في طرابلس

دعت وزيرة الشؤون الاجتماعية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة وفاء الكيلاني، إلى عقد أول مؤتمر دولي نسوي تستضيفه العاصمة طرابلس حول دور المرأة في إحلال السلام المجتمعي، منبهة إلى مبادرتها حول وضع خارطة طريق نسوية تستند إلى رؤية قادرة على اقتلاع جذور الصراعات والنزاعات في العالم.

وأكدت الكيلاني خلال كلمتها أمام «القمة الدولية الخامسة للمرأة والعدالة» التي احتضنتها مدينة إسطنبول التركية، أمس الجمعة، بمشاركة الرئيس التركي رجب إردوغان، ضرورة تطبيق «خارطة الطريق النسوية» في ليبيا؛ لقدرتها على وضع حلول سريعة للمختنقات التي تعرقل مسار بناء الدولة في ليبيا، مشيرة إلى اتجاه وزيرات حكومة الوحدة الوطنية الموقتة لرسم «خطة عمل» للمساهمة الفعالة لكل نساء ليبيا في العملية السياسية جنبًا إلي جنب مع أشقائهن الرجال، حسب وكالة الأنباء الليبية «وال».

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خطة لإشراك المرأة الليبية في العملية السياسية

وحسب الوزير، فتحث الخطة على آليات الإسراع بتطوير وتنمية القدرات البشرية للمرأة، والرفع من مستوى الكفاءات النسوية داخل مختلف التقسيمات التنظيمية في الأجهزة الإدارية للدولة، وزيادة حصة تمثيلها في المناصب القيادية كافة، وتمثيل الدولة الليبية أمام المحافل الدولية، مع ضمان تحقق ذلك وفق إطار تشريعي ومؤسسي يكفل للمرأة الليبية شرعية ومشروعية هذه المكاسب.

قالت الكيلاني إن المرأة الليبية قادرة على المساهمة في جهود المصالحة الوطنية، ولم الشمل الليبي من أجل إحلال الاستقرار، ودولة العدل والمساواة، واعتبرت أن بإمكان المرأة الليبية صنع الفارق ورسم سياسات واعدة ومجددة لمستقبل بلدها، ومستقبل الإنسانية، والانتصار للحياة.