البيوضي: الدبيبة فقد الكثير من تحالفاته بمصراتة

ليبيا – قال المرشح الرئاسي سليمان البيوضي إنه يبدو أن الدبيبة فقد الكثير من تحالفاته بمصراتة وبات وحيدًا ضمن دائرة مغلقة لا تتسع إلا لتضييق، فحدث افتتاح مراقبة التعليم مصراتة وبين لأي مدى فقد الرجل زخمه، إذ الحضور الباهت والمعزز بالكثير من شيعته وانصاره.

البيوضي أشار في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إلى أنه الدبيبة ومن حيث لا يدري تحول لعميد بلدية (المدينة) وحاول تسويق نفسه كخادم مخلص ونسى في لحظة أنه يقدم نفسه رئيسًا لحكومة تحكم أركان ليبيا الأربع.

وأضاف: “في الواقع في زحمة التخبط والمفاجأة نسى الدبيبة أن وعوده المنهمرة تؤكد إنجازه لـ 50 مدرسة من 157 يعمل على استكمالها من دفعة أولى ل500 مدرسة يفترض أن يسلمها بالمفتاح نهاية 2022، الصدمة وحدها أنطقته وبينت لأي مدى يبيع الوهم ويشتريه حين اعترف بالحاجة لقطع أرض يقيم عليها الخمس مائة مدرسة الأولى ليثبت أن وعده بالمدارس كوعده بالقروض وقوة جواز السفر”.

ولفت إلى أن الدبيبة ربما لا يعلم أن الطلاب بحاجة للكتاب المدرسي وأن عهده المبارك أخرج ليبيا من التصنيف العالمي والأفريقي لجودة التعليم، وأن مشروع عودة الحياة هو في حقيقة عودة للتاريخ فانتشر البق والقمل والجوع وها هو يجتهد ليعمم الفقر بحسب قوله.

