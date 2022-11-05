الشركسي: الدبيبة يدعو للانتخابات بعد إفشالها سابقًا

الوطن|رصد

أكد عضو لجنة الحوار السياسي أحمد الشركسي أن رئيس الحكومة منتهية الولاية عبدالحميد الدبيبة الذي ساهم وبشكل أساسي في إفشال الانتخابات يدعو للذهاب إليها بعد ما تأكد من صعوبتها ليستخدمها كحجة في اطالة بقائه.

وأضاف الشركسي في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “الدبيبة أخطر من البقية باعتباره مالك للقرار والمال“، مؤكدًا هوالذي كان سبب في انقسام ليبيا، ولا يملك إي من عوامل البقاء في السلطة.

وأتبع عضو لجنة الحوار السياسي “الدبيبة منتهي الولاية يسعى فقط لكسب الوقت، ومصيره الخروج المخزي مثل سابقيه“