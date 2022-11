ليبيا – علق مدير المكتب الإعلامي لشركة البريقة لتسويق النفط أحمد المسلاتي على احتجاج سائقي شاحنات الوقود في بنغازي.

المسلاتي قال في تصريح لمنصة “فواصل” إن الوقود متوفر لدى شركة البريقة، ولا يوجد أي مشاكل في تزويد المناطق.

وبيّن أنه قد يكون الإشكال بين شركات التوزيع وشاحنات نقل الوقود التابعة لجمعية نقل الوقود ومشتقاته.

