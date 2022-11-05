البيوضي: ويليامز لخّصت مأساة ليبيا في مقالتها بمعهد “بروكنجز”

الوطن|رصد

أكد المترشح الرئاسي أن مقالة المستشارة الأممية السابقة ستيفاني ويليامز في معهد بروكنجز تلخص مأساة ليبيا منذ 2011.

وقال البيوضي في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “يتم حاليًا نشر مقتطفات من مقالتها بحسب الإصطفاف السياسيفي وسائل الإعلام، وأعتقد أن نشر مقالتها مترجمة للرأي العام المحلي مسألة صعبة، فهي فضحت الجميع بطريقتها ولعل أبرز ما كتبته هوأن عضوا كبيرا بمجلس النواب الليبي طالب باستمرار المجلس حتى 2034″.

وأضاف المترشح الرئاسي “ستيفاني التي تحاول الدفاع عن نفسها كتبت كل شيء واعترفت بقمع المتظاهرين في 1 يوليو وأنه تم انتهاكحقوقهم، مؤكدًا في الواقع الهجوم الموجه ضدها لأنها فضحت الطبقة الحاكمة من يتقاتلون في النهار ويتواطؤون على بقية الليبيين ليلًا“،حسب وصفها.