ليبيا الان

المصراتي: الغرياني “كاهن” مختل لن يرتاح حتى يشعل حرباً أخرى

تم النشر منذُ 46 ثانية
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مصدر الخبر / منصة السبق الإعلامية
مصدر الخبر / منصة السبق الإعلامية

هاجم الكاتب الصحفي، محمود المصراتي، المفتي المعزول، الصادق الغرياني، بعد تصريحاته بشأن الصلاة في مساجد سوق الجمعة.

وقال المصراتي في منشور عبر فيسبوك:” الكاهن المختل يقول ان هناك 153 مسجدًا مختطفًا في منطقة معينة في طرابلس و بأن الناس لا تستطيع الصلاة إلا في 3 منها أما البقية مختطفة من المداخلة العملاء كما وصفهم ، والقاصد فيها  منطقة سوق الجمعة “.

وأضاف المصراتي:” هذا الدجال الاثم بعد أن أغرقنا في الارهاب الذي استنزفتنا حربه شرقًا و غربًا وجنوبًا الكثير لن يرتاح حتى يشعل حربًا أخرى لتكون مذهبية هذه المرة فلا تبقي و لا تذر”.

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عن مصدر الخبر

منصة السبق الإعلامية

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