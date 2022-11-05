المصراتي: الغرياني “كاهن” مختل لن يرتاح حتى يشعل حرباً أخرى

هاجم الكاتب الصحفي، محمود المصراتي، المفتي المعزول، الصادق الغرياني، بعد تصريحاته بشأن الصلاة في مساجد سوق الجمعة.

وقال المصراتي في منشور عبر فيسبوك:” الكاهن المختل يقول ان هناك 153 مسجدًا مختطفًا في منطقة معينة في طرابلس و بأن الناس لا تستطيع الصلاة إلا في 3 منها أما البقية مختطفة من المداخلة العملاء كما وصفهم ، والقاصد فيها منطقة سوق الجمعة “.

وأضاف المصراتي:” هذا الدجال الاثم بعد أن أغرقنا في الارهاب الذي استنزفتنا حربه شرقًا و غربًا وجنوبًا الكثير لن يرتاح حتى يشعل حربًا أخرى لتكون مذهبية هذه المرة فلا تبقي و لا تذر”.