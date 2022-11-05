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“لرفع القدرة الإنتاجية”..الكهرباء تعلن قرب دخول محطة الرويس على الشبكة

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن|رصد

أعلنت الشركة العامة للكهرباء بدء أعمال الصيانة لمحول الوحدة الثانية بمحطة الرويس بالجبل الغربي.

وقالت الشركة عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك”، إن هذه الصيانة تأتي إطار سعي الشركة لتكثيف كل الجهود لدعم القدرات الإنتاجية من خلال العمل على صيانة وحدات الإنتاج.

وأكدت الشركة أن أعمال صيانة المحوّل ستستغرق ما مقداره عشرة أيام، وهي تجري تحت إشراف فنيي ومهندسي محطة الرويس لإنتاج الطاقة الكهربائية، وبالتعاون مع شركة الجيك للطاقة، وتستهدف إجراء أعمال الصيانة الجسيمة للمحول الرئيس للوحدة الثانية بمحطة الرويس بالجبل الغربي.

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الوطن الليبية

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