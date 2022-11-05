السريري: “الدولة” صوّت بالأغلبية على منع مزدوجي الجنسية والعسكريين من الترشح للانتخابات

قال عضو مجلس الدولة الاستشاري، فتح الله السريري، إن مجلس الدولة صوّت بالأغلبية على منع مزدوجي الجنسية والعسكريين من الترشح للانتخابات.

وأضاف في تصريحات صحفية اليوم السبت، أن المجلس صوّت أيضًا على بقاء تشكيل مجلس النواب والشيوخ، كما ورد في مسودة الدستور.

وتابع: “يُعدّ مستقيلا من منصبه، سواء أكان عسكريًا أم مدنيًا، كل من ترشح للانتخابات، وهذا يعني أنها استقالة بقوة القانون ولا تحتاج أي إجراء آخر”.

وأكمل: “تم التصويت أيضًا على تقسيم البلاد إلى محافظات، وتوزيع الميزانية في باب التنمية بنِسَب بين الحكومة المركزية والمحافظات والبلديات، ومناطق الإنتاج والمناطق الحدودية”.