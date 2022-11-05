العرفي: يوجد مخطط لتشكيل حكومة ثالثة ومجلس رئاسي جديد

أبدى عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي معارضته لقرار مجلس الدولة الاستشاري منع مزدوجي الجنسية والعسكريين من الترشح للانتخابات.

وقال العرفي في تصريحات صحفية: “من المفترض أن تمنح لهم الفرصة للترشح أيضا”، مشيرا إلى أن الاتفاق بين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري على أن يؤجل القرار في هذا الأمر لمجلس النواب المقبل.

وتابع: “أعتقد أن هناك مخططا لتشكيل حكومة ثالثة مصغرة بسلطة تنفيذية واحدة بمجلس رئاسي جديد، تَسير بالبلاد إلى الانتخابات، وذلك لحل جميع الخلافات السياسية”.