“المنفي” يستقبل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية

الوطن|رصد

اجتمع رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، السبت، بالمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية “كريم خان”، في مكتبه بطرابلس.

ويأتي هذا الاجتماع في أول زيارة لمدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، إلى ليبيا منذ عام 2012.

وناقش الاجتماع وفقاً لبيان المجلس الرئاسي عبر صفحته على “فيسبوك”، أوجه التعاون بين القضاء الليبي ومحكمة الجنايات الدولية ومكتب المدعي العام، في القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان.

وأعرب المدعي العام كريم خان، عن امتنانه لحسن الاستقبال من قَبَل المنفي، وتعاونه مع مكتب المدعي العام من أجل تحقيق العدالة.