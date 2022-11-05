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الشركسي: الانتخابات هي الحل الأسلم والوحيد

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكد عضو ملتقى الحوار السياسي أحمد الشركسي أن الانتخابات هي الحل الأسلم والوحيد، ولمن يخشى من التزوير أو كسب الأصوات بالمال فالشعب هو الرقيب.

وقال الشركسي في تدوينة عبر “فيسبوك” إن الشعب يجب أن يتحمل المسؤولية، الشعب الذي يرضى ببيع صوته أو اختيار اللصوص من ابناء عمومته على حساب القدرة والكفاءة لا يلوم إلا نفسه،

وأوضح الشركسي أن “نتائج الانتخابات هي نتائج لأخلاقنا وقيمنا، والمطالبة بالانتخابات لوضع الأمور في نصابها، وليتحمل الشعب مسؤولية النتائج، إن كانت جيدة فبها ونعمت، وإن كانت سيئة فلا يجب بعدها أن نشتم الطبقة السياسية الفاسدة لأنّ الفساد سيكون بعدها متأصلا ومتجذرا فينا”.

واختتم: “لنعلم بعدها أنّ الشعوب الفاسدة لا تبني وطناً بل تُنهيه تُدمره”.

 

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صحيفة الساعة 24

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