«ابتزاز ومماطلة وتوجيه».. صحفيون أجانب يحاصرون إدارة الإعلام الخارجي بالاتهامات

الكاميرا باتت أثقل على كاهل الصحفي في ليبيا، وأكثر مشقة على الأجنبي خاصة، وإذن المزاولة صعب والتأشيرة أصعب، وإجراءاتهما مخلوطة بشيء من الابتزاز وكثير من المماطلة، وفق شهادة صحفيين أجانب اتهموا الحكومات الليبية المتعاقبة، وتحديدا إدارة الإعلام الخارجي، ورئيسها السابق بالرغبة في توجيه الطرح الإعلامي أو الحصول على مقابل مادي أو تعيين أفراد في الجهة محل الابتزاز.

ومن بين هؤلاء الصحفيين «ر.م»، التي تصف تجربة حصولها على التأشيرة الليبية بأنها «واحدة من أصعب العمليات في العالم ربما قريبة لكوريا الشمالية والسعودية»، على حد تعبيرها، وروت أن إجراءات استخراجها استغرقت نحو عام، من يوليو 2021 إلى مايو 2022، وبين التاريخين، تقدمت مرات ومرات ودفعت بعدة طلبات وأرسلت خطابات ومراسلات، وفي كل مرة تعيد الخطوات نفسها، حتى حصلت عليها أخيرا.

في حين يصف الصحفي في وكالة «شنخوا» الصينية حمزة تركية، استجابة السلطات اللطلبات التأشيرة بـ«السيئة جدا»، ويقول إن بعض المتقدمين يُعرقَل لشهور ثم يُبلّغ بالرفض من جهات أمنية، «والتغطية التي كان من المفترض أن تجرى للانتخابات المؤجلة أكبر دليل، فقد رفضت طلبات عدد كبير من الصحفيين بالدخول إلى ليبيا»، وفق تعبيره.

وأظهرت شكاوي الصحفيين نمطا «يبدو متعمدا» للرفض والتأخير، وعكست موقفا عاما تجاه حدث يعد الأهم والأجدر بالتغطية، وآخر خاصا تجاه القنوات الإعلامية، ولا سيما الأجنبية، وبات السلوك الحكومي لافتا، ما حمل منظمات صحفية مستقلة على إدانة ما وصفته بالتأخير غير المبرر في إصدار الموافقات اللازمة لممثلي الإعلام الخارجي، ووصفته «بالانتهاك المتعمد لحرية الإعلام»، ورأت أن عدم تمكين الصحافة من تغطية حدث الانتخابات يعد خطرا على نزاهتها، وهو ما نفته لاحقا إدارة الإعلام الخارجي، وفق مضمون تصريحها آنذاك.

«عسر» إذن العمل الصحفي

وصول الصحفي إلى ليبيا شاق، غير أن المشقة لا تنتهي في المطار، فإذن مزاولة العمل الصحفي مهمة أخرى متعبة للمقيم وغير المقيم، ويتحدث الصحفي «ن.ص» مثلا عن انتظاره تصريح العمل مدة طويلة لاستلامه، وأنه صُدم عندما وجده صالحا لشهر واحد فقط، بينما كثير من زملائه تسلموا تصريحات سنوية، ويضيف أنه اضطر إلى «اللجوء لوزيرة الخارجية رأسا وأنها تدخلت بشكل شخصي»، وأعطت أمرا لإدارة الإعلام الخارجي بمنحه وفريقه تصريحا سنويا في أسرع وقت.

ويقول صحفي من المجر- فضل عدم ذكر اسمه- وقد قدم إلى طرابلس في العام 2018: «تحصلت على التأشيرة بعد حوالي سبعة أشهر من التقديم عليها في سفارة ليبيا في بودابست ومنحت لي تأشيرة لمدة شهر فقط، وعند وصولي لمطار معيتيقة بالعاصمة طرابلس تفاجأت بوجود شخص كلفته إدارة الإعلام الخارجي ليكون مرافقا أمنيا لي في كل تحركاتي، لم أتمكن من الحصول على تصريح عمل وكانت رحلتي الصحفية مخيبة للآمال».

مماطلة وابتزاز

إلى أبعد من المماطلة، يمضي الصحفي حمزة تركية، باتهام إدارة الإعلام الخارجي آنذاك باستخدام البطاقات الصحفية كورقة ضغط على المؤسسات الصحفية، لغرض توظيف بعض الأشخاص، أو استبعاد موظفين من الوكالة مقابل إتمام الإجراءات.

وقال: «تعرضت مديرة الوكالة (شنخوا حيث يعمل تركية) للابتزاز، حيث طُلب منها تغيير بعض أفراد الوكالة في ليبيا، مقابل البطاقة الصحفية وتسهيل الإجراءات»، لافتا إلى أن تعاملهم الرئيسي مع إدارة الإعلام الخارجي، وأن طلباتهم تقدموا بها في وجود مدير إدارة الإعلام الخارجي مرتين عن كل نهاية سنة، و«في كل مرة كان هناك نوع من المماطلة والابتزاز لمديرة مكتب الوكالة».

وعلى الضفة نفسها من أعباء المهنة في ليبيا، فإن «هناك تهديدات تصل للصحفيين بإلغاء تصاريحهم ورخصهم في حال عدم الالتزام بما يطلب منهم تجاه تغطية أحداث معينة ومناشط حكومية»، كما يقول الصحفي «س.خ»، موضحا أن هناك أيضا ابتزاز يحدث بطلب أموال غير مشروعة مقابل عدم تعطيل الإجراءات من موظفين بإدارة الإعلام الخارجي.

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ويروي الصحفي حمزة تركية كيف أنهم يضطرون للتعامل مع الكثير من التعقيدات الإدارية، ويوفرون عددا كبيرا من المستندات والرسائل، إلا أنه وبعد تقديم كل الإجراءات يقف الإجراء عند مدير الإدارة للتوقيع، وغالبا عندها ما يتلقون ردا بأنه «غير موجود في الإدارة». ويقول تركية إن «بعض الإجراءات تأخذ شهورا حتى تتم».

ولا يوجد معلومات تتعلق بإدارة الإعلام الخارجي، وكيفية التقديم للحصول على التأشيرة الصحفية أو البطاقة الصحفية للصحفيين الأجانب أو المقيمين المراسلين لمؤسسات إعلامية أجنبية، كما لا يوجد لإدارة الإعلام الخارجي موقعا إلكترونيا أو صفحة فيسبوك، كما لا يوجد على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية- التي تتبعها الإدارة- أي معلومات تتعلق بطلبات التأشيرة للصحفيين الأجانب أو طلبات البطاقات الصحفية.

مخالفة التشريعات الإعلامية

في ندوة صحفية في ديسمبر 2018 عُقدت في طرابلس ناقش الحضور فيها لأول مرة دستورية إجراءات العمل الصحفي في ليبيا، ومنها مهام إعطاء التراخيص لمندوبي المؤسسات الإعلامية الأجنبية المقيمين في ليبيا، والتي خص بها قانون المطبوعات الليبي رقم «76» لسنة 1972 وزارة الإعلام دون غيرها، في حين أكد الموظف بإدارة الإعلام الخارجي آنذاك المرغني جمعة، أن غياب وزارة الإعلام جعل من الضروري على إدارة الإعلام الخارجي أن تقوم بمهام إعطاء التراخيص لمندوبي المؤسسات الإعلامية الأجنبية سواء المقيمين أو الزائرين.

وتنص المادة «26» من القانون على أنه «يجب على مراسلي الصحف والإذاعات ووكالات الأنباء الأجنبية المقيمين والذين يعملون في الجمهورية العربية الليبية أن يحصلوا على ترخيص بذلك من وزارة الإعلام». وقال رئيس المؤسسة الليبية للصحافة الاستقصائية جلال عثمان: «من المهم جدا وضع حدا لتداخل الاختصاصات في العمل الإعلامي، وأحد أسباب هذا التداخل هو الجهل بالتشريعات السارية حاليا من جهة، وقفز بعض المؤسسات على اختصاصات مؤسسات أخرى من جهة ثانية، ونتج عن ذلك انتهاكات تحدث بشكل يومي في حق الصحفيين».

من المسؤول؟

وقال صحفي يعمل بقناة أجنبية ويدعى «م.ش» إن أبرز الشخصيات التي تقف وراء مضايقات الصحفيين هو مدير إدارة الإعلام الخارجي السابق. ويؤكد المعلومة نفسها الصحفي «س.خ»، الذي يقول إن «الابتزاز بشكل خاص يقف وراءه مدير إدارة الإعلام الخارجي السابق، الذي قال إنه نقل مقر الإدارة إلى مكان آخر، لا يصلح لاستقبال الصحفيين والضيوف، ناهيك عن عدم الرد على الهواتف والإيميلات والفوضى في الإجراءات».

ويشير الصحفي «س.خ» إلى أن بعض الزملاء يحصلون على تصريح لسنة بينما آخرون لشهر أو شهرين أو ثلاثة في حين يُرفض آخرون ويُعرقل عملهم بشكل مقصود، وفق شهادته وهذا يتطابق مع ما أشار إليه في بداية التحقيق الصحفي «ن.ص».

طرح موجه ودوافع أخرى

ويذكر أيضا الصحفي «ن.ص» أن الدوافع التي لمسها لهذا السلوك هو التضييق على الصحفيين و«محاولة لتقييد عملنا والتحكم في طرحنا الصحفي». بينما يرى الصحفي «س.خ»، أن غياب الوعي وعدم تنظيم دورات تدريبية لهؤلاء الموظفين وأفراد الأجهزة الأمنية وحتى العاملين في المكاتب الإعلامية للوزارات عن طرق التعامل مع الصحفيين هي السبب وراء هذه المعاملة السيئة للصحفيين الأجانب ومراسلي القنوات الدولية في ليبيا.

وفي تقدير الصحفية الأجنبية «ر.م»، فإن المشكلة مردها تغير المسؤولين بقسم الإعلام الخارجي، دون معرفة صاحب الكلمة الأخيرة في القبول والرفض.

ويقول الصحفي «ن.ص» إن «حكومة الوحدة الوطنية بشكل عام تعد أسوأ حكومة عملنا في فترة حكمها من حيث معاملة الصحفيين»، ويشكو أن العمل الصحفي في ليبيا بات صعبا جدا، فـ«مثلا التصوير في الشارع العام يتطلب تصريحا من مديرية أمن طرابلس»، ويردف أن الناطق باسم الحكومة لا يرد على معظم الصحفيين أبدا، ما يجعل أمر الوصول إلى المعلومة صعبا في كثير من الأحيان.

وفي أغسطس 2018 طالبت «مراسلون بلا حدود» و«المركز الليبي لحرية الصحافة» من رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني السابق فائز السراج، التدخل الفوري لإلغاء العراقيل والإجراءات التعسفية التي واجهها الصحفيون الدوليين والمراسلون الليبيون العاملون بمؤسسات إعلام دولية، وذلك بعد أن أعلنت إدارة الإعلام الخارجي في 3 أغسطس 2018، جملة من الإجراءات الجديدة التي من شأنها فرض مزيد العراقيل على مهام الصحفيين الدوليين والمراسلين الليبيين العاملين بمؤسسات ووكالات الأنباء الدولية، من تأخير متعمد للحصول على تأشيرة الدخول إلى ليبيا، وعديد العراقيل الإدارية والضغوطات المتنوعة وسلسلة من 13 إجراء يجب على الصحافيين الدوليين والمراسلين الليبيين لمؤسسات الإعلام الأجنبية الالتزام بها إذا ما رغبوا في الحصول على اعتماد «بطاقة مُراسل دولي»، أهمها التنسيق مع وزارة العمل والتأهيل التي تتطلب جملة من الترتيبات الإدارية بداعي التنسيق مع عدة جهات وإدارات حكومية.

«كأننا إرهابيون»

يقول «ن. ص»: «نحن الآن نمر بواحدة من أصعب مراحل الإعلام الليبي حيث نعامل بطريقة سيئة وغير أخلاقية وكأننا إرهابيون»، ويضيف: «تجربتي الصحفية في ليبيا سيئة جدا ومن أصعب التجارب حيث لا يمكنك مجرد إجراء استطلاع رأي للناس في الشارع بسبب تضييق الأجهزة الأمنية رغم أنني أحمل كل الوثائق والتصريحات وأعمل بشكل رسمي ولقناة دولية معروفة».

ويعلق الصحفي حمزة تركية بأن أكثر المشاكل التي تواجه الصحفي الأجنبي عند وصوله هي الأجهزة الأمنية، وعلى رأسها جهاز المخابرات، ويردف «للأسف للحصول علي التأشيرات يتم الموافقة عليها من المخابرات وبعد الوصول يتم التحقيق مع الصحفيين وكأنهم وصلوا من غير موافقة مسبقا».

وتحدثت الصحفية «ر.م» عن تعرضها للاستجواب عدة مرات من قبل الشرطة والقوات المسلحة بعد التقاطها صورا وإجرائها مقابلات في الشوارع، حتى إن «مجرد فتح كاميرا للتصوير في الشارع قد يعرضك للإيقاف والمسائلة من الأجهزة الأمنية المختلفة»، وفق الصحفي حمزة تركية، مضيفاً أنه في حال كان الصحفي أجنبيا ترسل الجهات الأمنية مرافقا له ما يقيد حريته ويقيد عمله ويضيق عليه بحجة حمايته.

إلى منصب آخر

وجرى تكليف أحمد الأربد مديرا لإدارة الإعلام الخارجي في أبريل 2018 بقرار من وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني بديلا عن لمياء الزليتني، ثم اختفى وأقفل هواتفه بعد حرب طرابلس في أبريل 2019 ليتم تكليف محمد القبلاوي بديلا عنه، ثم محمد الطويل، وأخيرا تم إعادة تكليف الأربد بإدارة الإعلام الخارجي في أكتوبر 2021.

وأخيرا راج خبر فصل أحمد الأربد من منصبه مديرا للإعلام الخارجي وتعيين بدر شنيبة، ثم تبين من خلال التواصل مع عدد من العاملين بالوزارة أنه لم يفصل من عمله بل حصل على بعثة للعمل في الخارج. وحاولنا إعطاء الأربد الوقت الكافي للرد على أسئلتنا، غير أنه كان يقرأ رسائلنا ويتجاهلها طيلة فترة إعداد التحقيق. من ثم تواصل معد التحقيق مع المدير الجديد بدر شنيبه الذي كان مرحبا بالتعاون غير أنه طلب مهلة حتى مباشرة أعماله رسميا من مكتبه بطرابلس والتنسيق مع إدارته، قائلاً إنه لا يريد «مخالفة القانون واللوائح الداخلية لإدارة الإعلام الخارجي»، ثم اعتذر عن المشاركة في التحقيق في هذا التوقيت المبكر من تولي مهام المنصب.

عبدالعزيز الوصلي- طرابلس

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أنجزت هذه المادة ضمن مشروع «آليات الحماية القانونية للصحفيين الليبيين» المنفذ من قبل منظمة «الإعلام عبر التعاون وفي التحول» (MiCT)، والممول من قبل منظمة «يونيسكو».