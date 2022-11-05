باثيلي: حان الوقت لإنهاء المراحل الانتقالية في ليبيا

الوطن|رصد

وجّه المبعوث الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبد الله باتيلي، دعوته إلى الليبيين من أجل المشاركة في حوار وطني شامل، وإنهاء معاناة الشعب الليبي.

ودعا باثيلي في تصريحات صحفية، الليبيين إلى الاستعداد من أجل المشاركة في الوصول إلى حل، والتوافق على موقف واحد يحقق مصلحة الشعب.

وقال باتيلي: “أعتقد أن على كل الأطراف الليبية في جميع المناطق، مناقشة المسارات السياسية والعسكرية والاقتصادية”.

ولفت باثيلي إلى لقاءاته بجميع قادة ليبيا من غربها وشرقها، وإبدائهم الرغبة في التوجه نحو انتخابات نزيهة تحقق تطلعات الشعب الليبي لاختيار قادته، منوّهًا أنه سيتوجّه إلى الجنوب خلال الأيام القادمة.

واعتبر باثيلي أن الانتخابات هي الحل الوحيد لتحقيق استقرار ليبيا وسلامها، والمضي بها قدما نحو اتخاذ موقعها الفاعل بين دول العالم.

وأضاف أن “ليبيا تخوض مرحلة انتقالية منذ سنوات، وقد حان وضع نهاية للمراحل الانتقالية والمضي نحو إجراء الانتخابات، وأعتقد أن هذا الأمر ليس مسؤولية سياسية للقادة فحسب، بل مسؤولية أخلاقية أيضا إذ عليهم أن يترجموا أقوالهم إلى أفعال، واتخاذ تدابير ملموسة في طريق إجراء الانتخابات في أقرب وقت”.