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بدء الضخّ التدريجي للإمدادات المائية لمدينة بنغازي

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن|رصد

أكّد جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، بدء الضخ المائي لمدينة بنغازي بصورة تدريجية، بعد الانتهاء من أعمال الربط والصيانة.

وأعلنت إدارة التشغيل والصيانة بمنظومة (س.س / ت.ب) إنتهاء أعمال الربط بين خط ال 600 ملم وخط ال 400 ملم، بعد أن واصل فريق الصيانة بالشركة العامة للمياه أعماله حتى ساعات متأخرة.

وتابعت أن “البدء بأعمال فتح صمامات الغرف 3 , 4 , 5، قد بدأ بالتدريج وفق خطة التشغيل المعتمدة بالجهاز، ومن المتوقع وصول مياه النهر الصناعي خلال الساعات الأولى من صباح يوم غدٍ الأحد لكافة مناطق بنغازي”.

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#بنغازي الإمداد المائي الصيانة النهر الصناعي ليبيا

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الوطن الليبية

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