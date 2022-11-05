لهذا السبب.. الغرياني يدعو الدبيبة لطرد 155 إماماً في طرابلس

دعا مفتي ليبيا المعزول، الصادق الغرياني، حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة إلى تحرير ما أسماها المساجد المختطفة.

وقال الغرباني، إن هناك 158 مسجداً في طرابلس مختطفة في مقابل 3 مساجد فقط محررة، وذلك بحسب مقطع فيديو نشر عبر صفحته بفيسبوك.

ويتعامل الغرياني مع المساجد التي لا تروج لفكره المتطرف والتكفيري على أنها مساجد محتلة ومناهضة له هو وجماعته.

وجاء فيه: “أنه جاءه مجموعة من منطقة معينة وأبلغوه بأن في منطقتهم 158 مسجد مختطف وهناك 3 مساجد فقط محررة يصلون فيها”.

وأضاف: “أدعو الحكومة أن تتقي الله وألا تسلم المساجد لأئمة تأتمر بأمر مخابرات خارجية وتترك الناس في مساجد مختطفة.. 158 مسجد مختطفاً في منطقة واحدة”، حسب زعمه.

ودعا المواطنين في الشوارع إلى التحرك ضد هذه المساجد، قائلا: “الناس العامة لازم تتحرك بدلا من هز رؤوسهم… لكن هذه مسؤولية الكل ومسؤول فيها”.

وطالب الغرياني، المصلين إلى منع الأئمة من صعود المساجد بقوله: “على الناس العامة أن يمنعوا الإمام إذا انحرف عن رسالة المسجد.. هؤلاء الأئمة يسبون في الدين ويدعون التوحيد والسلفية”.