ضبط 78 سيارة دون لوحات معدنية في عين زارة

أعلنت مديرية أمن طرابلس، السبت، ضبط أكثر من 78 سيارة يقودها أجانب دون لوحات معدنية.

جاء ذلك ضمن حملة أمنية نفذتها شرطة مرور عين زارة على المخالفين أسفرت كذلك عن تحرير أكثر من 430 مخالفة مرورية، وفق بيان مقتضب صادر عن مديرية أمن طرابلس.

– ضبط 157 سيارة دون لوحات معدنية في أبوسليم

ونهاية أغسطس الماضي، أعلنت مديرية أمن طرابلس، ضبط 157 سيارة دون لوحات معدنية وغير مكتملة الإجراءات القانونية ضمن حملة نفذها قسم مرور أبوسليم التابع لمكتب شؤون المرور داخل الحدود الإدارية لبلدية أبوسليم.