كريم خان في طرابلس ويؤكد أهمية الوضع في ليبيا للمحكمة الجنائية

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أكد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، على أهمية الوضع في ليبيا بالنسبة للمحكة الجنائية.

وزار خان، السبت، العاصمة طرابلس، حيث التقى مع رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي.

وقالت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي، نجوى وهيبة، إن خان أكد للمنفي على أن الوضع في ليبيا يمثل أولوية لمكتبه.

وأضافت أن خان أكد على أهمية “تعميق التعاون مع السلطات الوطنية وأن السعي وراء المساءلة هو أحد المبادئ الأساسية للمحكمة الجنائية، وتأكيد احترام القانون الدولي، لتحقيق العدالة”.

وذكرت المتحدثة، أن اللقاء بين المنفي وخان تناول بحسب أوجه التعاون بين القضاء الليبي والمحكمة الدولية ومكتب المدعي العام، في القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان.