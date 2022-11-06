الدبيبة: الحكومة قائمة بالتزاماتها اللوجستية في العملية الانتخابية رغم محاولات التشويه

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قال، رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، إن الحكومة قائمة بالتزاماتها اللوجستية في العملية الانتخابية رغم محاولات التشويه.

واعتبر الدبيبة، في كلمة خلال حضوره لعملية افتراضية “للمحاكاة الانتخابية” نظمتها اللجنة الوزارية لدعم الانتخابات وأشرفت عليها الغرفة الرئيسية لتأمين الانتخابات التابعة لإدارة العمليات الأمنية بوزارة الداخلية أن وزارة الداخلية جاهزة لتأمين الانتخابات.

وقال، إن “عناصر وزارة الداخلية أوصلوا رسالتهم لليبيين وللمجتمع الدولي بأنهم جاهزون لتأمين الانتخابات”، مضيفا أنه يدعوهم لعدم منح أي فرصة لمن يحاولون تمرير مشروعات التمديد بحجة عدم قدرة تأمين الانتخابات، على حد قوله.

وقال الدبيبة، إن “الانتخابات السابقة، التي كانت مقررة يوم 24 ديسمبر 2021، تعطلت بسبب الضعف وربكة آلية الطعون ضمن قانون الانتخابات”.