معزب: الحديث الآن يتركز على حكومة موحدة

أكد عضو مجلس الدولة الاستشاري محمد معزب، أن الحديث الدائر الآن داخل الأروقة السياسية يتركز حول حكومة جديدة «موحدة».

وزعم معزب في تصريحات صحفية أن أهم النقاط التي ربما أسهمت في عدم تفعيل حكومة باشاغا، وهي وجود وزراء بها معروفون بقربهم من القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر.

وادعى أن ذلك عزز المخاوف بأنها لن تكون متوازنة في علاقاتها بكافة القوى بالبلاد، مشيراً إلى أن البعض بالمنطقة الغربية والعاصمة اعتبرها بمثابة «غزو جديد يقوده حفتر على طرابلس ولكن بشكل سلمي عبر باشاغا» وفق قوله.

ورأى معزب أن باشاغا «لم يلتفت للنصائح التي وُجهت له بشأن إعادة هيكلة حكومته، ليدعم فرص بسط سيطرته على البلاد، وبالتالي أخفق وصار محجّماً في دائرة معينة» على حد ادعائه.