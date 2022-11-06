النيابة العامة تخلي عقارات مملوكة للدولة في مصراتة من أشخاص يدعون ملكيتها

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أعلن مكتب النائب العام البدء في إخلاء عقارات مملوكة للدولة في مصراتة إثر التحقيق في ظهور أشخاص يظهرون ملكيتهم للعقارات.

وقال المكتب، في بيان، إن سلطة التحقيق تصدَّت لواقعات ظهور بعض الأشخاص بمظهر مالكي بعض العقارات المملوكة للدولة في محيط منطقة الخروبة في بلدية مصراتة.

وأضاف، أن المحقق أصدر قراره القاضي بإخلاء تلك العقارات من شاغليها، وإزالة مظاهر التعدّي عليها؛ وتتميم إجراءات تسلّم الجهة المختصة للمواقع محل الإجراء.

وذكر مكتب النائب العام، أن أعضاء الهيئات النظامية بالغرفة الأمنية، المشكلة لغرض رصد وحصر التعديات المرتكبة في نطاق البلدية، بادروا بتنفيذ التدبير المأمور به.

وقال إن، بتمام التنفيذ، مضت سلطة التحقيق في استيفاء بقية التدابير والإجراءات التي يستلزمها التحقيق.