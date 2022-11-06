قشوط: المجتمع الدولي يسعى إلى تجميد الأزمة حتى انتهاء فصل الشتاء

الوطن|رصد

اعتبر المحلل السياسي محمد قشوط، أن المجتمع الدولي يريد تجميد الوضع السياسي في ليبيا حتى انتهاء فصل الشتاء؛ من أجل التفرغ لتداعيات انقطاع الغاز الروسي ومواجهة صعوبات فصل الشتاء.

وقال قشوط عبر حسابه الرسمي على “تويتر”: إذا كان هنالك شيء صادق قالته ” ستيفاني ويليامز ” في مقالها أمس هو أن ليبيا لم تعد أولوية على طاولة المجتمع الدولي، لذا اربطو كلامها بواقع الحرب الأوكرانية وفصل الشتاء الصعب على الغرب ستجد أنهم يبحثون عن أي وسيلة لمنع التصعيد للحفاظ على الوضع مجمدا حتى حلول الربيع، ثم ندخل متاهة الحوار الذي سيبحثون فيه عن شخصية تسير على ذات نهج السراج والدبيبة”.

وأضاف قشوط أن “حديث الدبيبة وتركيزه هذه الأيام على الانتخابات وهو أول من يرفض إجراءها، ليس من باب الدعاية الإعلامية؛ فصورته المشوهة لن يتمكن من تزيينها في نظر كل مواطن،” متابعاً أن”هناك أمور تتم بعناية وبتوصية خاصة من عدة دول، لإحراج المشير حفتر ووضعه أمام الشعب ضمن الثنائية المعروفة بأنهم دعاة سلام وهو داعي للحرب”.

واستكمل قشوط: “الاستعراضات الأخيرة للقوات المسلحة و خطابات المشير خصوصا من مدينة الجفرة، زاد من حجم الضغوطات على المجتمع الدولي ووضعهم تحت شعور التهديد بخطر أي تحرك لن يتمكنو من مجابهته لإنشغالهم في أوكرانيا وتداعيات الحرب فيها”.