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وهيبة: الأوضاع الليبية تمثل أولوية للمحكمة الجنائية الدولية

تم النشر منذُ 40 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

صرحت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي نجوى وهيبة بأن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، استقبل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، في أول زيارة من مدعي عام المحكمة لليبيا منذ 2012.

وأوضحت وهيبة في تغريدة عبر “تويتر” أن اللقاء تناول أوجه التعاون بين القضاء الليبي والمحكمة الدولية ومكتب المدعي العام، في القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان.

وأكد خان أن الوضع في ليبيا يمثل أولوية لمكتبه، وأن تعميق التعاون مع السلطات الوطنية والسعي وراء المساءلة هو أحد المبادئ الأساسية للمحكمة الجنائية، وتأكيد احترام القانون الدولي، لتحقيق العدالة، بحسب وهيبة.

 

الوسوم

ليبيا محكمة العدل الدولية

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صحيفة الساعة 24

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