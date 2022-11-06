أوحيدة يطالب بتعديل قانون انتخاب الرئيس

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اعتبر النائب، مصباح أوحيدة، اليوم الأحد، أن إنجاح الانتخابات الرئاسية يتطلب تعديل القانون الانتخابي لتكون القوائم الانتخابية من 3 مرشحين من الأقاليم الثلاثة.

وقال أوحيدة، عبر تغريدة على تويتر، “لإنجاح الانتخابات الرئاسية علينا تعديل القانون الانتخابي لتكون قوائم انتخابية تتكون من ثلاثة مرشحين موزعين على الاقاليم التاريخية الثلاثة (مجلس رئاسي) يتم انتخابه من الشعب”.

لإنجاح الانتخابات الرئاسية علينا تعديل القانون الانتخابي لتكون قوائم انتخابية تتكون من ثلاث مرشحين موزعين على الاقاليم التاريخية الثلاثة ( مجلس رئاسي ) يتم انتخابه من الشعب نظرا لعدم وجود دستور دائم للبلاد وحالة عدم الثقة بين الاطراف الليبية غير ذلك فلن يقبل الخاسر بالنتائج. — Musbah Awhida (@MDAwhida) March 7, 2022

وأرجع أوحيدة ذلك “نظرا لعدم وجود دستور دائم للبلاد وحالة عدم الثقة بين الاطراف الليبية غير ذلك فلن يقبل الخاسر بالنتائج”.