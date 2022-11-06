النيابة العامة تأمر بإزالة تعدّيات على عقارات للدولة في مصراتة

الوطن|رصد

أمرت النيابة العامة الليبة، إزالة عدد من المباني التي أنشأتها مجموعة من الأشخاص فوق عقارات مملوكة للدولة في منطقة الخروبة بلدية مصراتة.

وقالت النيابة عبر صفحتها على “فيسبوك”، إن “سلطة التحقيق تصدّت لواقعات ظهور بعض الأشخاص بمظهر مالكي بعض العقارات المملوكة للدولة، في محيط الخروبة مصراتة، باستعمال سلطتْي الاستعمال والانتفاع بالمخالفة للتشريعات”.

وأكّدت صدور قرار المحقق بإخلاء تلك العقارات من شاغليها؛ وإزالة مظاهر التعدّي عليها؛ وتتميم إجراءات تسليمها للجهة المختصة؛ تمهيدًا لاستيفاء بقية التدابير والإجراءات التي يستلزمها التحقيق.