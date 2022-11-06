الفيتوري: الأمم المتحدة فشلت في إنهاء مشكلة ليبيا رغم إرسالها 8 مبعوثين

قال الكاتب والمحلل السياسي مصطفى الفيتوري، إن مطالبة باثيلي خلال إحاطته الأولى أمام مجلس الأمن، بحتشد المجتمع الدولي خلف قيادة الأمم المتحدة، والامتناع عن اتخاذ أي إجراء من شأنه تعميق الانقسامات، مشيرا إلى أن ليبيا على مدى الـ11 سنة الماضية أصبحت ساحة للصراع والحرب بالوكالة، يقودها لاعبون إقليميون ودوليون من خلال دعم وكلائهم المحليين.

وأضاف في مقال بصحيفة “ميدل إيست مونيتور” البريطانية، طالعته “السبق”، أن الأمم المتحدة فشلت على مدى 11 عاما في إنهاء مشكلة ليبيا، رغم إرسالها 8 مبعوثين، وباثيلي ليس استثناء، مؤكدا أن أفضل فرصة هي قدرة باثيلي، على امتلاك قوى أجنبية مثل تركيا وروسيا، مع آخرين، للضغط على وكلائهم الليبيين للجلوس إلى طاولة المفاوضات للاتفاق على التفاصيل التي أعاقت الانتخابات.