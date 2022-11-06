النائب العام: إخلاء عقارات بمصراتة من شاغليها وتسليمها للجهات المختصة

أصدرت النيابة العامة قرارا بإخلاء العقارات في محيط منطقة الخروبة الكائنة ببلدية مصراتة من شاغليها وإزالة مظاهر التعدّي عليها مع تسليمها للجهات المختصة.

وقالت النيابة العامة في بيان لها تم نشره منذ قليل على صفحتها الرسمية بفيسبوك، إنها تواصل جهودها الرامية إلى حماية أملاك الدولة ورد التعديات التي امتدت إليها، وإِزاحة مظاهرها، حيث تصدَّت سلطة التحقيق لواقعات ظهور بعض الأشخاص بمظهر مالكي بعض العقارات المملوكة للدولة في محيط منطقة الخروبة الكائنة في بلدية مصراتة؛ باستعمال سلطتْي الاستعمال والانتفاع بالمخالفة للتشريعات.

وأوضحت النيابة العامة أن المحقق أصدر قراره القاضي بإخلاء تلك العقارات من شاغليها؛ وإزالة مظاهر التعدّي عليها، وتتميم إجراءات تسلّم الجهة المختصة للمواقع محل الإجراء، وإنفاذاً للتدبير القضائي، بادر أعضاء الهيئات النظامية بالغرفة الأمنية، المشكلة لغرض رصد وحصر التعديات المرتكبة في نطاق البلدية، إلى تنفيذ التدبير المأمور به، وبتمام التنفيذ مضت سلطة التحقيق في استيفاء بقية التدابير والإجراءات التي يستلزمها التحقيق.