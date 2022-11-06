اختتام مباحثات توحيد العمل الرقابي بين ديواني المحاسبة “طرابلس والبيضاء”

الوطن|رصد

اختتمت لجنتا الاتصال والتواصل في ديواني المحاسبة طرابلس والبيضاء، الجمعة، مباحثات توحيد العمل الرقابي بين ديواني المحاسبة، والتي جرت في دولة تونس.

وجرت المباحثات بين اللجنتين المشكّلتين من قبل ديواني المحاسبة، تحت إشراف لجنة توحيد المؤسسات الوطنية بمجلس التخطيط الوطني (NPC) وشركائه الدوليين، برنامج الامم المتحدة الانمائي، ومعهد الولايات المتحدة للسلام.

واتفقت اللجنتان -وفقا لما أعلنته صفحة ديوان المحاسبة على “فيسبوك”، على العديد من التفاهمات بشأن المسائل الخلافية، وتوزيع المهام والاختصاصات وفق النطاق الجغرافي لكل من الديوانين شرقا وغربا.

كما جرى الاتفاق على آلية لتشكيل لجان الفحص والرقابة في الداخل والخارج، وفق ما تضمّنته مسودة الاتفاق المعتمدة من رئيسي اللجنتين ولجنة توحيد المؤسسات بمجلس التخطيط الوطني.

وأكد ديوان المحاسبة، أن هذا الاتفاق بين اللجنتين يأتي في إطار مجهودات توحيد مؤسسة ديوان المحاسبة شرقا وغربا، وتكاثف الجهود نحو عمل رقابي مهني، يحقق الهدف المنشود لديوان المحاسبة.