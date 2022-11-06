شلبي: المسار المقبل اختيار حكومة جديدة تقود ليبيا نحو الانتخابات

رجّح عضو مجلس النواب، أبو صلاح شلبي، أن يكون المسار المقبل «هو اختيار حكومة جديدة (موحدة) تقود البلاد نحو الانتخابات».

ورأى شلبي في تصريحات صحفية أن «الأزمة لم تتوقف عند استمرار اعتراف المجتمع الدولي بحكومة الدبيبة، أو تعثر دخول باشاغا للعاصمة وانحسار نطاق سيطرتها وتحركاتها الميدانية ببعض المناطق، وإنما امتد الأمر أيضاً لضعف قدرة حكومة باشاغا على التأثير في أهالي تلك المناطق لعدم امتلاكها التمويل الكافي الذي يؤهلها لتأمين جميع ما يحتاجون إليه من خدمات لتحسين أوضاعهم المعيشية».

وأوضح شلبي أن «المصرف المركزي بطرابلس لم يوفر ما اعتمد للحكومة من ميزانية، وما تحصلت عليه من فرع المصرف في بنغازي يعد مبلغاً بسيطاً مقارنة باتساع نطاق عملها بكامل الشرق والجنوب الليبي».

ويرجع أبو صلاح عدم الاعتراف الدولي والالتفاف الجدي حول حكومة باشاغا، «لتعاظم نفوذ الدول المتدخلة بالشأن الليبي وتأثيرها في أغلب القرارات الهامة في الساحة»، متابعاً: «الجميع يبحث عن مصالحه، كما اختار البعض عقد التحالفات مع حكومة الدبيبة، وربما هذا ما جعل الأخيرة قادرة على الصمود ودعم تصديها لحكومة باشاغا».

وذهب إلى أنه «في ظل الصراع على السلطة التنفيذية لم تتردد بعض الدول مع الأسف في الاستفادة من وجود حكومة الدبيبة بمركز الحكم بالعاصمة وذلك بعقد تحالفات تعلو فيها مصالحهم على مصلحة الدولة الليبية».