بتمويل من وليد اللافي.. خالد الشريف يكرم الغرياني في ندوة بتركيا

نظّم القيادي في الجماعة الليبية المقاتلة المدرجة على قوائم الإرهاب، خالد الشريف، ندوة بعنوان “دار الإفتاء الليبية التميز والتحديات” في مركزه “الحقيقة للدراسات السياسية والثقافية” الذي يديره في اسطنبول.

واستضاف الشريف في الندوة التي نظّمت بدعم من وزير الدولة للشؤون السياسية في حكومة الوحدة المؤقتة وليد اللافي، عددا من رموز الجماعة الليبية المقاتلة المدرجين علة قوائم الإرهاب داخل ليبيا.

وفي ختام الندوة قدم الشريف درعا تذكاريا لكل من دار الإفتاء والمفتي المعزول الصادق الغرياني.

وقال المركزي الذي يديره الشريف في تدوينة على “فيسبوك” إن “التكريم يأتي عرفانا وتقديرا للدور الذي تقوم به دار الإفتاء والمفتي في الحفاظ على المرجعية الدينية للشعب الليبي المسلم” على حد تعبيره.