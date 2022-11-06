الأسود: لا توجد مشاورات رسمية بين مجلسي النواب والدولة بشأن حكومة ثالثة

عبر عضو مجلس النواب، ميلود الأسود، عن ثقته بأن حكومة باشاغا «سيكون لها دور واضح في المرحلة المقبلة».

وحذر الأسود في تصريحات صحفية «من عودة التعامل بأي درجة مع حكومة الدبيبة التي سحب منها الثقة، لما سيمثله ذلك من سابقة خطيرة ستشجع أي حكومة مستقبلية على عدم الامتثال لقرارات السلطة التشريعية».

وقال الأسود: «إن حكومة باشاغا هي الشرعية، وإذا كانت هناك مطالب لأي أطراف وطنية من أجل الحوار من أي نوع سواء بتسوية أم بإعادة تشكيلها بناءً على مبررات منطقية فقد ينظر فيها».

وفي رده على تساؤل حول إذا ما كان يعول على أن تكون حكومة باشاغا هي الحكومة «الموحدة» التي ستشرف على الانتخابات، أجاب: «هذا أمر خاضع للتشاور بين مجلسي النواب والدولة وإلى الآن لا يوجد شيء مطروح بشكل رسمي».

ويرى الأسود أن ما أضعف حكومة باشاغا هو الموقف الدولي الذي وصفه بـ«المتخاذل»، ورأى أن المستشارة الأممية السابقة ستيفاني ويليامز مثلته، برفض الاعتراف بما أقره مجلس النواب.