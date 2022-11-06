البشتي: يجب تقديم تنازلات لتفادي سيناريو الحرب

الوطن| رصد

في ظل تصاعد المخاوف من تجدد الحرب في ليبيا، طالب ليبيون ساسة البلاد بضرورة الجلوس سريعاً على طاولة التفاوض، والتوافق على قواسم مشتركة تمنع الانزلاق إلى فوضى الاحتكام للسلاح.

وقال المحلل السياسي، عبد العظيم البشتي، إن الوضع الحالي يستوجب تقديم التنازلات المتبادلة الضرورية، مهما كانت عدم الرغبة في ذلك، لتفادي سيناريو تجدد الصراع المسلح.

وأضاف البشتي في تصريح رصده موقع “الوطن”، أن الوصول إلى تفاهمات لن يكون إلا عبر الحلول الوسطى، وهذا يحتاج إلى تنازلات متبادلة.

ويؤكد ليبيون أن المنطقة الغربية أصبحت في قبضة عائلة رئيس الحكومة منتهية الولاية، عبدالحميد الدبيبة، والذي خرق وقف إطلاق النار عبر توقيع اتفاقيات عسكرية مع الأتراك لرفع كفاءة الطيران العسكري.