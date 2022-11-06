أكاديمي ليبي: الاتحاد الأفريقي يسعى لحل الأزمة الليبية لأنه متضرر من الهجرة القادمة عبرها

قال ” فيصل باكير ” أستاذ العلوم السياسية في الجامعات الليبية إن “ليبيا تعد بوابة أفريقيا على العالم، إلا أنه يأسف لبطء الإجراءات الأفريقية الهادفة لحل الأزمة الليبية في ظل تقدم الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة رغم أن الأولى بحل الأزمة، هو الاتحاد الأفريقي“.

وأضاف “باكير” خلال حديثه لـ”العين الإخبارية”، أن “خطوة الاتحاد الأفريقي متأخرة بعض الشيء رغم أن أمن ليبيا واستقرارها هو أمن جميع الدول الأفريقية”، ضاربا مثلا لذلك بالقول “انهارت ليبيا عام 2011، وتحولت أفريقيا كلها لجحيم“.

وتابع قائلا: “ليبيا أصبحت بعد 2011 مرتعا للجماعات المتطرفة، والتي بينها منظمات إرهابية اتخذت من الحدود الليبية المشتركة مع الدول الأفريقية مكانا للتدريب والاختباء والتجهيز لهجمات عانت منها الدول الأفريقية.“.

وواصل الأكاديمي فيصل باكير حديثه قائلا إن “الاتحاد الأفريقي يسعى لحل الأزمة الليبية، لأنه متضرر من الهجرة القادمة عبرها، فهي بوابة أفريقيا لأوروبا، وهي بلد عبور لجميع الجنسيات الأفريقية القاصدة أوروبا وهو الضرر الوحيد الذي يلحق بأوروبا جراء الأزمة في ليبيا، إلا أن أفريقيا تعد أكثر ضررا من تدهور الأوضاع في ليبيا، لذلك أقول إن الاتحاد الأفريقي أولى من الاتحاد الأوروبي في السعي لحل الأزمة الليبية.“.