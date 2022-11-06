في أول زيارة لليبيا منذ 10 سنوات.. مدعي الجنائية الدولية يلتقي المنفي

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

06 November, 2022

التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية “كريم خان” الذي يؤدي زيارة إلى ليبيا هي الأولى للمدعي العام منذ 2012.

وبين المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي أن اللقاء تناول أوجه التعاون بين القضاء الليبي ومحكمة الجنايات الدولية ومكتب المدعي العام، في القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان.

وأكد المدعي العام أن الوضع في ليبيا يمثل أولوية لمكتبه، وأن تعميق التعاون مع السلطات الوطنية والسعي وراء المساءلة هو أحد المبادئ الأساسية للمحكمة الجنائية، وتأكيد احترام القانون الدولي، لتحقيق العدالة.