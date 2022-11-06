من إسطنبول.. الكيلاني تدعو لعقد مؤتمر نسوي دولي في طرابلس

العنوان-إسطنبول

دعت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة، وفاء الكيلاني، إلى عقد أول مؤتمر دولي نسوي تستضيفه العاصمة طرابلس حول دور المرأة في إحلال السلام المجتمعي، منبهة إلى مبادرتها حول وضع خارطة طريق نسوية تستند إلى رؤية قادرة على اقتلاع جذور الصراعات والنزاعات في العالم.

وأكدت الكيلاني خلال كلمتها في القمة الدولية الخامسة للمرأة والعدالة، والتي افتتحها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الجمعة، في إسطنبول، على ضرورة تطبيق خارطة الطريق النسوية في ليبيا؛ لقدرتها على وضع حلول سريعة للمختنقات التي تعرقل مسار بناء الدولة في ليبيا.

وأشارت الكيلاني إلى اتجاه وزيرات حكومة الوحدة لرسم خطة عمل للمساهمة الفعالة لكل نساء ليبيا في العملية السياسية جنبًا إلى جنب مع أشقائهن الرجال، حسب بيان الوزارة.

وقالت الكيلاني إلى أن الخطة فتحث على آليات الإسراع بتطوير وتنمية القدرات البشرية للمرأة، والرفع من مستوى الكفاءات النسوية داخل مختلف التقسيمات التنظيمية في الأجهزة الإدارية للدولة، وزيادة حصة تمثيلها في المناصب القيادية كافة، وتمثيل الدولة الليبية أمام المحافل الدولية، مع ضمان تحقق ذلك وفق إطار تشريعي ومؤسسي يكفل للمرأة الليبية شرعية ومشروعية هذه المكاسب.

وأضافت الكيلاني إن المرأة الليبية قادرة على المساهمة في جهود المصالحة الوطنية، ولم الشمل الليبي من أجل إحلال الاستقرار، ودولة العدل والمساواة، واعتبرت أن بإمكان المرأة الليبية صنع الفارق ورسم سياسات واعدة ومجددة لمستقبل بلدها، ومستقبل الإنسانية، والانتصار للحياة.