الشركسي: عائلة الدبيبة أهدرت 120 مليار دينار

الوطن| رصد

قال عضو لجنة الحوار السياسي أحمد الشركسي، إن رئيس الحكومة منتهية الولاية، عبدالحميد الدبيبة، يواصل تقديم الوعود الوهمية الزائفة، وآخرها إجراء الانتخابات.

وكتب الشركسي، عبر حسابه في موقع فيسبوك، “كم مرة سمعتم عن القروض الشبابية التي ستوزع؟ وعن المنح التي ستوزع للحسابات؟ وعن زيادات لكل القطاعات؟ وعن الكهرباء التي ستُحل جذريا ولن تنقطع مرة ثانية؟ وعن التنمية التي ستطال وتصل كل المناطق؟ وعن المليار الثالث والرابع للزواج؟ وعن قطع الأراضي التي قامت حولها الاحتفالات وجُمع لأجلها الشباب الطموح المُغرر به من كل المناطق؟ هذه الوعود الوهمية الزائفة أضف عليها وعده بالانتخابات”.

وأضاف الشركسي أن هذه “الوعود كشف زيفها تقرير المحاسبة العام الماضي، وتقرير الرقابة الادارية ومكتب النائب العام الذي وصلته أكثر من 500 حالة اختلاس، هذه الوعود كانت حقيقة ولكن له ولعائلته التي أهدرت 120 مليار دينار لم تروا منهن إلا طريق عين زارة وطريق حي الأندلس الممتدة لبيت ابراهيم دبيبة”.