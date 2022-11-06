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بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الاحد 06 نوفمبر 2022

تم النشر منذُ 3 دقائق
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاحد 06 نوفمبر 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة تبقى مناطق شمال ليبيا تتأثر بتقلبات جوية مصحوبة برياح نشطة وانخفاض في درجات الحرارة مع تكاثر للسحب يتخللها سقوط أمطار متفرقة.

راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة:-
حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر من حين إلى أخر على بعض المناطق الساحلية خاصة (الممتدة من طرابلس إلى سرت) وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة وتنقشع السحب من يوم الثلاثاء على معظم المناطق.
الرياح: غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة علي المناطق الساحلية وتقل سرعتها من مساء يوم الغد.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (19- 24)مْ.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-
حالة السماء: تتكاثر السحب علي أغلب المناطق مع فرصة سقوط أمطار متفرقة خاصة علي المناطق الساحلية والجبل الأخضر.
الرياح: غربية فشمالية غربية نشطة السرعة خاصة علي المناطق الساحلية.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (23- 25)مْ ولا تتجاوز (20) مْ على مرتفعات الجبل الأخضر.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-
حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.
الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (23-27) مْ.

الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:-
حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.
الرياح: متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة تتحول مساء اليوم إلى غربية فشمالية غربية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (25- 29)مْ.

مدينة طرابلس
غروب الشمس هذا اليوم الساعة(18:11)
شروق الشمس ليوم الغد الساعة (07:29).

قد تكون صورة ‏تحتوي على النص '‏F-270-002 الجوية على المدن الليبية التنبو 2022 الاهد الموافق الغد التنبوات الجوية الحرارة قليلة السماء الحرارة الحرارة الصغري (م(اليو) نشطة (م(الیوم) المدينة 16 زواره صبرات الزاوية إلى Tne نالوت إلى الزنتان 26 البريقة احتمال احتمال سقوط أمطار احتمال أمطار احتمال احتمال احتمال أمطار أمطار قليلة السحب 09 السحب السماء السماء صافية السماء صافیا f السماء درنة 26 26 25 24 09 10 10 10 09 11 26 غدامس أوباری سبها مرزق 08 09 11 26 28 27 السما 14 13 11 27 11 تازربو الكفرة‏'‏

 

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