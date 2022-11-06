أخبار ليبيا 24

قال، رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، إن وزارة الداخلية جاهزة لتأمين الانتخابات، مضيفا أن الحكومة قائمة بالتزاماتها اللوجستية في العملية الانتخابية رغم ما وصفها بمحاولات التشويه.

جاء ذلك، في كلمة خلال العملية الافتراضية “للمحاكاة الانتخابية” التي نظمتها اللجنة الوزارية لدعم الانتخابات وأشرفت عليها الغرفة الرئيسية لتأمين الانتخابات التابعة لإدارة العمليات الأمنية بوزارة الداخلية.

وقال الدبيبة، في حضور رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبدالله باتيلي، إن “عناصر وزارة الداخلية أوصلوا رسالتهم لليبيين وللمجتمع الدولي بأنهم جاهزون لتأمين الانتخابات”.

وأضاف، “أدعوهم لعدم منح أي فرصة لمن يحاولون تمرير مشروعات التمديد بحجة عدم قدرة تأمين الانتخابات”.

واعتبر الدبيبة، أن “الانتخابات السابقة، التي كانت مقررة يوم 24 ديسمبر 2021، تعطلت بسبب الضعف وربكة آلية الطعون ضمن قانون الانتخابات”، على حد قوله.