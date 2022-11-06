إخلاء عقارات مملوكة للدولة في مصراتة من شاغليها

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

06 November, 2022

أصدر مكتب النائب العام قرارا بإخلاء عقارات مملوكة للدولة في محيط منطقة الخروبة الكائنة في بلدية مصراتة من شاغليها؛ وإزالة مظاهر التعدّي عليها.

وبين مكتب النائب العام أن سلطة التحقيق تصدت لواقعات ظهور بعض الأشخاص بمظهر مالكي بعض العقارات المملوكة للدولة في محيط منطقة الخروبة الكائنة في بلدية مصراتة؛ باستعمال سلطتْي الاستعمال والانتفاع بالمخالفة للتشريعات؛ فأصدر المحقق قراره القاضي بإخلاء تلك العقارات من شاغليها؛ وإزالة مظاهر التعدّي عليها؛ وإتمام إجراءات تسلّم الجهة المختصة للمواقع محل الإجراء.

وبادر أعضاء الهيئات النظامية بالغرفة الأمنية، المشكلة لغرض رصد وحصر التعديات المرتكبة في نطاق البلدية، بتنفيذ التدبير المأمور به؛ وبتمام التنفيذ مضت سلطة التحقيق في استيفاء بقية التدابير والإجراءات التي يستلزمها التحقيق.

وأشار مكتب النائب العام إلى أن ذلك يأتي في سياق مواصلة النيابة العامة جهودها الرامية إلى حماية أملاك الدولة؛ وردِّ التعدّيات التي امتدت إليها؛ وإِزاحة مظاهرها.