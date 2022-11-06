باتيلي يوجه رسالة إلى القادة الليبيين بشأن المرحلة الانتقالية

دعا المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي كل القادة الليبيين للاستعداد والدخول في حوار وطني والخروج بموقف واحد على كل المستويات، وذلك في تصريح نقلته قناة «العربي» التي تبث من العاصمة البريطانية لندن.

وقال باتيلي، الذي شارك في إطلاق عملية افتراضية لمحاكاة انتخابية في العاصمة طرابلس السبت، «أنّ الأوان قد حان لوضع نهاية للمرحلة الانتقالية القائمة، من خلال إجراء الانتخابات»، لافتًا إلى أن «هذا هو مطلب جميع الليبيين».

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وأضاف: «ليبيا ما زالت في مرحلة انتقالية منذ 10 سنوات. الآن، آن الأوان لوضع نهاية لهذه المرحلة الانتقالية والمضي نحو إجراء انتخابات حرة ونزيهة»، متابعا «كل القادة من الغرب والشرق الذين التقاهم، أعربوا عن رغبتهم في المضيّ بإجراء الانتخابات.. وهذه هي تطلعات الشعب الليبي».

باتيلي: زيارات إلى الجنوب خلال الفترة المقبلة

وقال المبعوث الأممي إنّه سيواصل جولته إذ سيقوم في الأيام المقبلة بزيارات إلى الجنوب، مؤكدا أنّ الشعب الليبي بصورة عامة يريد انتخابات حرّة ونزيهة، كما أنه يريد اختيار قادة يهتمّون باحتياجاته من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليمي.

وحضر المسؤول الأممي، السبت محاكاة لإجراء الانتخابات، نظمتها حكومة الوحدة الوطنية الموقتة. وقال رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، إن حكومته قادرة على تأمين الانتخابات في جميع مناطق ليبيا. وأضاف الدبيبة، «من حق الليبيين الوصول للانتخابات، ولا يجب ترك الفرصة لمن يحاول تمرير مشروعات التمديد بحجة تأمين الانتخابات».