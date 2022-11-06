انخفاض درجات الحرارة وسقوط أمطار متفرقة على مناطق الشمال

العنوان-طرابلس

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، أن تبقى مناطق شمال ليبيا تتأثر بتقلبات جوية مصحوبة برياح نشطة وانخفاض في درجات الحرارة مع تكاثر للسحب يتخللها سقوط أمطار متفرقة.

وحسب نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، تكون السماء في راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة قليلة السحب تتكاثر من حين إلى أخر على بعض المناطق الساحلية خاصة (الممتدة من طرابلس إلى سرت) وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة وتنقشع السحب من يوم الثلاثاء على معظم المناطق.

والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة علي المناطق الساحلية وتقل سرعتها من مساء يوم الغد، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (19- 24)مْ.

وتكون هناك فرصة لسقوط أمطار متفرقة على الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد خاصة علي المناطق الساحلية والجبل الأخضر.

والرياح غربية فشمالية غربية نشطة السرعة خاصة علي المناطق الساحلية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (23- 25)مْ ولا تتجاوز (20) مْ على مرتفعات الجبل الأخضر.

في حين تكون السماء في الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (23-27) مْ.

وفي الواحات-السرير-تازربو-الكفرة تكون السماء صافية إلى ظهور بعض السحب.

والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة تتحول مساء اليوم إلى غربية فشمالية غربية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (25- 29)مْ.