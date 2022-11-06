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عمار: التفوا حول الشرفاء «البقرة والجحاوي واغنيوة»

تم النشر منذُ 20 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

طالب ناصر عمار، القيادي في مليشيات المنطقة الغربية، بالالتفاف حول رئيس جهاز دعم الاستقرار عبدالغني الككلي الشهير باغنيوة والقيادي في مليشيات مصراتة مختار الجحاوي وآمر مليشيا رحبة الدروع بتاجوراء بشير خلف الملقب بالبقرة، على حد وصفه.

وقال عمار، في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “نصيحة لثوار ورجال ليبيا التفو حول الشرفاء ولا تتراجعوا”، وفقا لقوله.

وأضاف “إياكم وغدر الأبطال الجحاوي والبقرة وغنيوة؛ رجال فبراير الأوفياء مازالو على العهد لم ولن يخونوا. المخطط كبير”، بحسب تعبيره.

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المليشيات عمار ليبيا

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صحيفة الساعة 24

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