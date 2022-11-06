شركة الكهرباء: بدء أعمال العمرة الجسيمة للوحدة الثانية بمحطة الرويس

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

06 November, 2022

أعلنت الشركة العامة للكهرباء بدء أعمال العمرة الجسيمة لمحول الرئيس للوحدة الثانية بمحطة الرويس بالجبل الغربي.

وتوقعت الشركة العامة للكهرباء عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” الإنتهاء من أعمال الصيانة الجسيمة للوحدة في غضون ( 10 ) أيام، لتعود على الشبكة الكهربائية من جديد بقدرة إنتاجية 156ميجاوات.

وبينت الشركة أنه يتولى القيام بأعمال الصيانة فنيو ومهندسو محطة الرويس لإنتاج الطاقة الكهربائية بالتعاون مع شركة الجيك للطاقة.

وكانت الشركة أعلنت بدء أعمال العمرة الجسيمة للوحدة الغازية الثالثة بمحطة الرويس بقدرة إنتاجية 145 ميجاوات، ومن المتوقع أن تستغرق أعمال العمرة الجسيمة من (4 – 5) أسابيع.