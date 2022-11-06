بالصور.. أعمال صيانة شبكة الكهرباء في الجبل الأخضر وحي الأندلس

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأحد، إجراء عمليات صيانة في الشبكة الكهربائية بالجبل الأخضر، وكذلك حي الأندلس بالعاصمة طرابلس.

وقالت الشركة، في منشورين عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن أعمال الصيانة تأتي «في إطار الخطة التي تقوم بها الشركة العامة للكهرباء لتحسين أداء الشبكة الكهربائية في كافة ربوع ليبيا».

الجبل الأخضر.. وحي الأندلس

ففي الجبل الأخضر، انتهت فرق الصيانة بإدارة مشروعات توزيع الكهرباء من أعمال التركيبات لخلايا جهد 11 ك.ف بمحطة 66 /11 ك.ف الشعلة بمدينة البيضاء، بالتعاون مع إدارة الجهد المتوسط وإدارة التوزيع بمنطقة الجبل الأخضر لاستكمال المحطة التي تغذي عدة أحياء بمدينة البيضاء.

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وفي دائرة توزيع حي الأندلس، قام الفنيون بصيانة كابل ضغط منخفض حجم 240 ملم بالمحطة الجاهزة مدرسة بدر.

من أعمال صيانة شبكة الكهرباء في الجبل الأخضر، 6 نوفمبر 2022. (الشركة العامة للكهرباء)

من أعمال صيانة شبكة الكهرباء في الجبل الأخضر، 6 نوفمبر 2022. (الشركة العامة للكهرباء)

من أعمال صيانة شبكة الكهرباء في حي الأندلس، 6 نوفمبر 2022. (الشركة العامة للكهرباء)

من أعمال صيانة شبكة الكهرباء في حي الأندلس، 6 نوفمبر 2022. (الشركة العامة للكهرباء)