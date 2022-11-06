أمطار متفرقة على الساحل الليبي ودرجة الحرارة القصوى 28 على الدواخل والوسط والجنوب

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، تأثر مناطق شمال ليبيا بمنخفض جوي مصحوب برياح نشطة وباردة نسبيًا وانخفاض في درجات الحرارة مع تكاثر للسحب يتخللها سقوط أمطار متفرقى على أغلب المناطق الساحلية خاصة مناطق الساحل الشرقي والجبل الأخضر وبعض المناطق الممتدة من طرابلس إلى سرت.

وذكر المركز في نشرته اليومية، أن درجات الحرارة القصوى اليوم تتراوح بين 22-24 درجة مؤية، على مناطق الشمال، ولا تتجاوز 20 درجة مؤية على مناطق الجبل الأخضر والجبل الغربي بينما تكون على الدواخل والوسط والجنوب مابين 23-28 درجة مؤية.

ولفت المركز إلى أنه من المتوقع استقرار الطقس وتناقس في سرعة الرياح من مساء الغد الثلاثاء على معظم مناطق الشمال الغربي.